Diese beiden haben offenbar eine wilde Party-Nacht verbracht! Vergangene Woche feierten ein Haufen deutscher Stars und Sternchen bekannt aus Film und Fernsehen auf der großen Influncer-Party von bett1.de. Auch Promiflash war vor Ort und traf unter anderem Reality-Gesichter wie Dominik Bruntner (26) oder auch Carina Spack. Nachdem die anwesende Presse weg war, verwandelte sich das Event in eine rauschende Party, wie diverse Beiträge auf Social Media zeigten. Und zwei haben dabei offensichtlich ein bisschen zu wild gefeiert!

Am Morgen nach dem Fete postete Dominik in seiner Instagram-Story, dass er seine Kollegin Carina zum Flughafen brachte. Fast hätte die Ex-Bachelor-Kandidatin ihren Flug verpasst – und deutete ihrerseits auf Insta an, warum: "Aber nein, haben ja noch Zeit und können liegen bleiben", schrieb sie ironisch. Etwa eine Andeutung, dass die Kuppelshow-Expertin und der ehemalige Mr. Germany die Nacht im selben Hotelzimmer verbracht haben?

Dass der Abend vor allem bei Carina seine Spuren hinterlassen hat, zeigte eine weitere Instagram-Story auf ihrem Profil: Die Blondine filmte ihr Knie, auf dem gut erkennbar ein dicker blauer Fleck prangt. Den Schnappschuss kommentierte Carina mit den Worten: "War wohl ein bisschen wilder gestern." Wer oder was für den Bluterguss verantwortlich war, ließ die Recklinghausenerin offen.

Instagram / carina_spack Carina Spack, TV-Star

Anzeige

Instagram / carina_spack Carina Spacks blaue Flecken auf dem Knie

Anzeige

Instagram / BvCfQtuAjDD Dominik Bruntner, TV-Gesicht

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de