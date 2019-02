Evanthia Benetatou lebt nach dem Motto "ehrlich währt am längsten"! Seit Mittwoch ist es gewiss: Flugbegleiterin Evanthia und ihre Mitstreiterin Jennifer Lange konnten den Bachelor während der Dreamdates am meisten von sich überzeugen. Nun kämpfen sie im Finale um Andrej Mangolds (32) Herz. Mit dieser Wahl hätten viele Zuschauer nicht gerechnet – schließlich hatte Eva beim Treffen mit Andrej ausgeplaudert, in der Vergangenheit eine Affäre mit einem verheirateten Mann gehabt zu haben. Diese Offenbarung überraschte nicht nur die Fans, auch Ex-Rosen-Girl Carina Spack hatte eine solche Beichte nicht erwartet.

Nach einem langen Tag mit Salsa-Stunde und schickem Essen zog es Eva und Andrej mit einem Glas Wein auf eine Liege – zum Kuscheln. Dabei prüfte Andrej die Rosenanwärterin auf Herz und Nieren und fragte sie nach Affären in ihrer Vergangenheit. Eva druckste zunächst noch etwas herum, offenbarte dann jedoch, eine Liebelei mit einem verheirateten Mann gehabt zu haben. Von so viel Ehrlichkeit war Vorjahres-Kandidatin Carina in der After-Show Jetzt reden die Frauen beeindruckt: "Das ist sehr mutig, dass sie das im Fernsehen sagt. Weil so Fremdgehen und Affären sind schon so No-Gos. Von daher ist das schon sehr mutig von ihr."

Warum der Basketballer überhaupt die Fremdgeh-Frage gestellt hatte – dafür hatte Carina eine Begründung. "Man spricht ja immer Dinge an, die man denkt, oder die man im Gefühl hat, und ich glaube, dass er das bei ihr im Gefühl hat und deshalb hat er gefragt." Trotz ihrer Offenbarung konnte Eva beim Rosenkavalier schließlich punkten: Er schickte Konkurrentin Vanessa Prinz nach Hause – was bei vielen Anhängern der Kuppelshow für Empörung sorgte.

