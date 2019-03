Kann man Stormi Websters (1) Entwicklung schon bald im TV verfolgen? Bereits seit ihrer Kindheit steht Kylie Jenner (21) für die Familien-Serie Keeping up with the Kardashians vor der Kamera und erlangte damit internationale Bekanntheit. Mittlerweile ist das Clan-Küken selbst schon seit über einem Jahr Mutter der kleinen Stormi. Wird das Mini-Mädchen nun eigentlich auch schon in jungen Jahren Teil der Reality-Show?

Die Antwort gab Mama Kylie nun höchstpersönlich. Im Gespräch mit Interview Germany plauderte sie über ihre Rolle als Mutter und den Privatsphären-Schutz ihrer kleinen Tochter. Auf die Frage hin, ob auch das Leben der kleinen Dame bereits von KUWTK-Kameras verfolgt werde, erklärte die 21-Jährige ihre durchaus vernünftige Entscheidung: "Ich werde so lange damit warten, bis sie alt genug ist, um die Entscheidung für sich selbst zu treffen."

Im Gespräch mit dem Magazin räumte Kylie auch endgültig mit den anhaltenden Schwanger-Gerüchten auf. Immer wieder wurde der Unternehmerin und ihrem Partner Travis Scott (26) unterstellt, bereits weiteren Nachwuchs zu erwarten. "Ich möchte mehr Kinder haben, aber ich habe aktuell keine Pläne, in näherer Zukunft ein nächstes Kind zu bekommen", verdeutlichte die Brünette.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi Webster

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi Webster

MEGA Kylie Jenner im März 2019

