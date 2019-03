Rüde Attacke auf dem Spielplatz? Ex-Boxenluder Katie Price (40) muss vor Gericht. Der 40-Jährigen wird vorgeworfen, sie habe auf dem Spielplatz einer Grundschule die neue Freundin ihres Ex-Mannes Kieran Hayler (32), Michelle Pentecost, beschimpft. Es ist schon das dritte Mal in diesem Jahr, dass Katie zu einer richterlichen Anhörung muss. Doch in dem Fall ist sie sich sicher, nichts verbrochen zu haben. Denn bei der Anhörung plädierte sie auf nicht schuldig!

Die eigentliche Verhandlung gegen Katie ist laut britischem Mirror auf den 3. Juni angesetzt. Bei ihrem jetzigen Erscheinen vor Gericht handelte es sich um eine Anhörung im Vorfeld des Prozesses. Ihr wird vorgeworfen, sie habe die neue Flamme ihres Ex lauthals mit den Worten empfangen: "Genießt du es, meinen Ehemann zu f***en?" Doch Katie habe die Vorwürfe abgestritten. Es war sogar der zweite Termin für den Reality-TV-Star, zum ersten war sie aufgrund einer Thailand-Reise nicht erschienen, was die Richterin "als Mangel an Respekt vor dem gesamten Rechtssystem" wertete.

Katie habe Michelle Anfang September vor der Schule zufällig getroffen, als sie ihre Kinder abholen wollte. Bei der Szene sollen auch andere Schüler und Eltern anwesend gewesen sein, die den Leiter der Schule unterrichteten und dafür sorgten, dass Katie das Gelände nun vorübergehend nicht betreten darf.

