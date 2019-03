Bildung öffnet Türen! Auch Kylie Jenner (21) scheint sich den Spruch zu Herzen zu nehmen. Denn bei der Einrichtung des Kinderzimmers für ihr Töchterchen Stormi (1) scheint sie schon jetzt den Grundstein einer erfolgreichen Karriere legen zu wollen – auch, wenn die Kleine gerade mal ein Jahr alt geworden ist. Der KarJenner-Clan legt nur Wert auf Glitter, Glanz und Glamour? Von wegen! Bei den Jenners wird auch gelesen, beweist Kylie jetzt mit einem Bild.

In ihrer Instagram-Story zeigt die 21-Jährige, dass sie für ihre Kleine eine anregende Lernatmosphäre geschaffen hat. So ist eine bunte Tafel zu sehen, mit Magneten in Buchstabenform steht darauf geschrieben: "Ich bin heute ein Jahr alt!" Rechts daneben steht ein Bücherregal. In dem stylish-transparenten Möbelstück stehen auch eine Menge Kinderbücher. Zu erkennen: eine Komplettausgabe von "Curious George", die Bücher handeln von den Abenteuern eines niedlichen Affen. Im unteren Fach steht ein Weihnachtsbuch, auf dem Cover prangt ein gezeichneter Christbaum sowie der Titel "Merry Christmas". Auch Bauklötzchen mit Buchstaben liegen in einem Fach, die den Namen Stormi bilden.

Am 1. Februar ist der kleine Jenner-Spross ein Jahr alt geworden. Zuletzt sollen Stormis Eltern in eine handfeste Beziehungskrise geraten sein. Travis Scott (26) hat Kylie angeblich betrogen – eine Aussprache habe es aber noch nicht gegeben.

Instagram / kyliejenner Stormis Kinderzimmer

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi Webster

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner

