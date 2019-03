Die Beziehung bröckelt: Kylie Jenner (21) und Travis Scott (26) stecken momentan in einer handfesten Beziehungskrise – Ende Februar war bekannt geworden, dass die Jungunternehmerin ihren Freund und Vater von Tochter Stormi zur Rede gestellt hat. Zuvor hatte sie auf seinem Handy Hinweise darauf gefunden, dass der Rapper fremdgegangen sei. Doch die beiden haben noch ein Problem: Ihre Terminkalender sind derzeit so voll, dass sie keine Zeit für eine Aussprache finden.

Beide sollen zwar aktuell in Kontakt stehen, sehen kann sich das Paar jedoch nicht, da Travis momentan in den USA auf Tour ist. Und auch Kylie setzt Insidern zufolge gerade Prioritäten: Laut der News-Seite TMZ konzentriere sich die Business-Frau auf den Launch neuer Beauty-Produkte für ihre Make-up-Marke. Zudem muss sie für ihre einjährige Tochter Stormi (1) da sein. Anonymen Quellen zufolge hat die 21-Jährige ohnehin gerade kaum Redebedarf – sie wolle nicht, dass Travis Shows oder andere Termine absagt, um bei seiner Familie zu sein.

Zwischen einer Show in Las Vegas am 5. April und einem Auftritt in Dallas am 3. Mai liegen einige Wochen Freizeit – dann kann Travis nach Hause zurückkehren, um die Wogen zu glätten. Für den Rapper stehe seine Familie an erster Stelle – Kylie soll seit der mutmaßlichen Fremdgeh-Aktion allerdings Probleme damit haben, wieder Vertrauen zu ihrem Freund zu fassen.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Travis Scott

Instagram / kyliejenner Travis Scott mit seiner Tochter Stormi

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner bei der Met Gala 2018

