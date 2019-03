Herzogin Meghan (37) und Priyanka Chopra (36) sind seit geraumer Zeit enge Freundinnen. Jedoch mehrten sich die Gerüchte in letzter Zeit, dass von dieser Freundschaft kaum noch etwas übrig sei. Während Meghan bei Priyankas Hochzeit mit Sänger Nick Jonas (26) durch Abwesenheit glänzte, war die indische Schönheit wiederum nicht auf der New Yorker Baby-Party der Herzogin aufgetaucht. Eigentlich wichtige Lebensereignisse, die gute Freundinnen nicht verpassen sollten. Doch es gibt etwas viel Wichtigeres als Termine, was die beiden miteinander verbindet!

"Alle Gerüchte, dass Priyanka und Meghan keine Freundinnen mehr sind, sind absolut nicht wahr", stellte jetzt eine Quelle gegenüber E! News klar. "Priyanka und Meghan sind immer noch sehr enge Freundinnen und sprechen häufig miteinander." Zwischen den beiden soll es nach wie vor eine sehr enge Bindung geben. Laut Insider vertraue Meghan Priyanka auch jede Umstellung an, die ihr Leben als Royal mit sich bringt. "Meghan betrachtet Priyanka als eine ihrer engsten Vertrauten", gab die Quelle außerdem zu verstehen.

Auch wenn Meghan und Priyanka nicht immer alle gemeinsamen Termine wahrnehmen können, haben sie sich dennoch in der Öffentlichkeit stets respektvoll und wertschätzend übereinander geäußert. So soll sich Meghan einem Insider des Portals zufolge auch sehr über Priyankas Hochzeit mit Nick gefreut haben.

Instagram / Priyankachopra Herzogin Meghan und Priyanka Chopra

Instagram / meghanmarkle Priyanka Chopra und Herzogin Meghan, damals noch Meghan Markle

MEGA Priyanka Chopra 2019 in New York

