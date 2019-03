Die Britain's Got Talent-Zuschauer stehen unter Schock! Zukünftig müssen sie auf ein besonderes Talent in der britischen Künstlerschmiede verzichten. Ob bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele oder in der Castingshow – Jack Saunders tanzte für sein Leben gern. Doch jetzt erreichte seine Fans, Freunde und Familie eine erschütternde Nachricht: Im Alter von nur 25 Jahren hat der Fitness-Liebhaber Suizid begangen!

Wie Mirror berichtete, nahm sich das Mitglied der fünfköpfigen Tanzgruppe Green Force Five kurz vor deren Einzug ins Halbfinale der Sendung das Leben. Da die Show um Simon Cowell (59) und Co. im britischen Fernsehen noch nicht ausgestrahlt wurde, sollen seine hinterbliebenen Gruppenmitglieder nun entscheiden, ob ihre Performances überhaupt im TV gezeigt werden sollen. "Unsere Gedanken sind in dieser schwierigen Zeit bei Jacks Familie und seinen Freunden. Sie erhalten unser herzlichstes Beileid", äußerte sich ein Sprecher des Formats zum tragischen Ereignis.

"Wir wissen nicht, warum er das gemacht hat. Er hat keinen Abschiedsbrief hinterlassen und depressiv war er auch nicht", zeigte sich seine Mutter Sandra (53) am Boden zerstört. "Es ist ein Schock! Jack hatte das, wovon viele Leute geträumt haben", hieß es weiter. Sie und der Rest der Familie hoffen nun, dass Jacks Geschichte das öffentliche Auge auf Suizid-Prävention und die Vorbeugung mentaler Probleme richtet.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Simon Cowell, "Britain's Got Talent"-Juror

Instagram / jacksaunders8 Jack Saunders und seine Freundin am Valentinstag 2019

Instagram / jacksaunders8 Jack Saunders und seine Hündin im September 2018



