Schon wieder eine Änderung in der Band-Zusammensetzung! 2015 wagten die Jungs von Caught in the Act ihr Comeback – jedoch nicht in ihrer ursprünglichen Besetzung: Benjamin Boyce (50) hatte keine Lust auf eine Reunion, weil er sich auf seine Solo-Karriere konzentrieren wollte. Vor wenigen Tagen verließ mit Eloy de Jong (46) ein weiteres Urgestein die Boyband – allerdings werden Bastiaan Ragas (47) und Lee Baxter (48) in Zukunft nicht als Duo auf der Bühne stehen: Ihnen blüht doppelter Zuwachs!

Zunächst dachte Lee, dass Eloys Ausstieg das endgültige Aus für die "Love is Everywhere“-Interpreten bedeuten würde. "Aber man hatte Lust, mit uns weiterhin zu arbeiten – und wir bekommen sogar zwei neue Mitglieder“, verriet der 48-Jährige in einem Interview mit Bild. Der Schock über Eloys Abschied saß trotzdem tief: "Wir hatten unglaublich viel Spaß mit CITA. Eloy teilte uns vor ein paar Monaten mit, dass er keine Zeit mehr dafür hat. Es ist sehr schade, aber wir müssen es akzeptieren", meinte Bastiaan.

Auf der Facebook-Seite der Band heißt es, dass die Entscheidung für zwei neue Gesangskollegen aus kreativen Gründen getroffen worden sei. Als Quartett bleibe die Harmonie beim Singen gewährleistet. Noch diese Woche sollen die beiden Männer vorgestellt werden – Lee und Bas haben bereits durchsickern lassen, dass es sich um zwei Niederländer handele.

ActionPress Eloy de Jong beim smago! Award 2019

Anzeige

Instagram / cita_official Bastiaan Ragas, Lee Baxter und Eloy de Jong von Caught in the Act, 2017

Anzeige

Instagram / cita_official Caught in the Act, englisch-niederländische Boyband

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de