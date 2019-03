In der 16. Staffel von Deutschland sucht den Superstar wird es so langsam ernst! Am kommenden Samstag wird die letzte Runde des diesjährigen Recalls eingeläutet: 16 verbliebene Kandidaten hoffen in Thailand nach wie vor, mit ihrer Leistung den Sprung in die großen Mottoshows zu schaffen. Zum letzten Mal wird allein die Jury entscheiden, welche Nachwuchstalente eine Runde weiter kommen. In den Liveshows müssen sich die Musiker dann dem Urteil des Publikums stellen: Doch wer liegt in der Gunst der Zuschauer schon jetzt ganz vorne?

Die Sympathien der Juroren Dieter Bohlen (65), Pietro Lombardi (26), Oana Nechiti (31) und Xavier Naidoo (47) waren schon in den Castings eindeutig verteilt: Mit der Vergabe einer goldenen CD machten sie deutlich, in wem sie das größte Superstar-Potenzial sehen. Xaviers Favoritin Luisa konnte den Auslands-Recall in Thailand jedoch nicht antreten, da sie keinen gültigen Reispass hatte. Und auch Pietro musste sich mittlerweile schon von seinem Liebling Jayla verabschieden: Im Vergleich zu den anderen Kandidaten war ihre stimmliche Leistung einfach nicht konstant genug. Ganz im Gegenteil zu den Performances von Dieters Schützling Taylor und Oanas Goldkehlchen Alicia-Awa: Die beiden überzeugten jedes Mal aufs Neue und gelten nach wie vor als heiße Kandidaten für die Mottoshows.

Ausruhen dürfen sich Taylor und Alicia-Awa jedoch nicht: Einige ihrer Konkurrenten sind ihnen dicht auf den Fersen. So punkteten unter anderem auch Momo, Joana, Clarissa und Nick immer wieder bei der kritischen Jury und mussten nie um ihr Weiterkommen bangen. Ob sie auch in der finalen Runde des Recalls überzeugen können, wird sich am kommenden Samstag zeigen. Wem drückt ihr die Daumen? Stimmt im Voting ab!

Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de

TVNOW / Gregorowius Alicia-Awa Beissert, Clarissa Schöppe und Angelina Mazzamurro bei DSDS

TVNOW / Gregorowius DSDS-Kandidaten Jonas Weisser, Taylor Luc Jacobs und Silvan Seehaase

TVNOW / Gregorowius Natali Vrtkovska, Joana Kesenci und Jayla Ndoumbe Epoupa, DSDS-Kandidaten 2019

TVNOW / Gregorowius Nick Ferretti, Lukas Kepser und Davin Herbrüggen im DSDS-Recall

TVNOW / Gregorowius Sven Schlegler, Shanice Porkar und Joaquin Parraguez im DSDS-Recall

TVNOW / Gregorowius Antonia Komljen, Momo Chahine und Daniel Böhme bei DSDS

Wer soll in die Mottoshows kommen? Alicia-Awa Clarissa Angelina Jonas Taylor Silvan Natali Joana Nick Lukas Davin Sven Joaquin Antonia Momo Daniel Abstimmen Ergebnis anzeigen



