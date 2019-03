Was für eine harte Entscheidungsrunde bei DSDS! Die verbliebenen 18 Kandidaten mussten erneut ihr Gesangstalent unter Beweis stellen. In den Gruppenperformances lieferten sie vor Dieter Bohlen (65), Xavier Naidoo (47), Pietro Lombardi (26) und Oana Nechiti (31) in Thailand ordentlich ab – einige Auftritte sorgten bei der Jury sogar für absoluten Tränenalarm! Andere hingegen verstimmten die Juroren mit einer eher unglamourösen Gesangseinlage! Diese zwei Kandidatinnen schieden vor dem Recall-Finale aus!

Shanice Porkar hatte bereits nach ihrem Auftritt ein ungutes Gefühl – das wurde von Dieter Bohlen bestätigt: Ihre zitternde Stimme katapultierte sie ins Aus. Überraschend musste Pietro auch Jayla Epoupa heimschicken und das, obwohl er ihr im Casting noch die goldene CD überreicht und so an sie geglaubt hatte. "Sie ist dem Druck nicht gewachsen, wir würden ihr keinen Gefallen damit tun, sie weiter zu lassen", gestand der "Phänomenal"-Interpret ein.

Angelina Mazzamurro, Alicia-Awa Beissert und Clarissa Schöppe heizten den Juroren hingegen mit ihrer Performance ordentlich ein – sie überzeugten auf ganzer Linie und wurden alle drei ins Recall-Finale geschickt! Eine andere Dreier-Kombi, die es nach ihrem Auftritt gemeinsam in die nächste Runde geschafft hat und sich freuen kann besteht aus Antonia Komljen, Daniel Böhme und Momo Chahine.

"Sie waren eine der besten Gruppen und da mussten wir nicht lange überlegen, sie sind weiter", dieses Fazit hatte Pietro für Nick Ferretti, Davin Herbrüggen und Lukas Kepser übrig. Und auch die absolute Gänsehaut-Crew um Jonas Weisser, Taylor Luc Jacobs und Silvan Seehaase schaffte es unter die Top 16 – sie rührten mit ihrem Auftritt zu "Mein Weg" zu Tränen.

TVNOW / Gregorowius Sven Schlegler, Shanice Porkar und Joaquin Parraguez

TVNOW / Gregorowius Natali Vrtkovska, Joana Kesenci und Jayla Ndoumbe Epoupa

TVNOW / Gregorowius Alicia-Awa Beissert, Clarissa Schöppe und Angelina Mazzamurro

TVNOW / Gregorowius Jonas Weisser, Taylor Luc Jacobs und Silvan Seehaase

