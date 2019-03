Es war die Überraschung am vergangenen Samstag! In der aktuellen DSDS-Folge schickte die Jury um Dieter Bohlen (65) die Kandidatin Jayla Epoupa nach Hause – und das, obwohl Pietro Lombardi (26) ihr während des Castings noch die Goldene CD überreicht hatte. Er will seinen Schützling jedenfalls nicht so schnell gehen lassen und kündigte deshalb an: Sie werden zusammen ein Duett singen!

Gestern Abend überraschte der Musiker seine über eine Million Follower mit einer Instagram-Story, in der er großartige Neuigkeiten verkündete: "Leute, ihr könnt euch freuen: nächste Woche Samstag ist Jayla bei Pietro and Friends. Wir werden zusammen ein Duett singen und wer weiß, was noch alles passiert." Er freue sich sehr, Jayla bei seinem Konzert dabei zu haben.

Am 30. März wird Pietro in der Porsche Arena in Stuttgart ein Konzert geben. Dort wird er mit Freunden aus der Musikbranche auf der Bühne stehen und seine größten Hits singen. Neben Leon Machère (26) und Ardian Bujupi (27) wird ihn auch Jayla bei seinem Auftritt unterstützen.

RTL Jayla Ndoumbe und Pietro Lombardi beim DSDS-Casting

Walter Pernkopf / picturedesk.co Pietro Lombardi in Vöcklabruck, 2019

Instagram / _jaylandoumbe_ Jayla Ndoumbe Epoupa, DSDS-Teilnehmerin

