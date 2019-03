Greta Faeser (23) ist wieder solo! 2017 kämpfte die hübsche Hamburgerin bei Germany's next Topmodel um den Titel. Sie galt von Anfang an als eine der heißen Favoritinnen, staubte zahlreiche Jobs an und überzeugte Heidi Klum (45) regelmäßig bei Foto-Shootings. Doch nach wenigen Wochen verließ die Blondine die Show – der Grund: Die Sehnsucht nach ihrem Freund Lukas war damals einfach zu groß. Zwei Jahre später gibt das Model nun das Liebes-Aus bekannt.

Nach drei gemeinsamen Jahren hat es sich bei Greta und ihrem Partner ausgeturtelt. Das bestätigte die Laufstegschönheit im Interview mit Bild. "Wir haben sehr aneinander geklebt und nichts alleine machen wollen. Das war zu viel", erklärte sie. Wann sich das Paar genau getrennt hat, verrät die 23-Jährige nicht. Allerdings soll Lukas schon aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen sein – und auch Greta will ihrer Heimat bald den Rücken kehren, um in Los Angeles an ihrer Model-Karriere arbeiten.

Gibt es also keine Chance mehr auf ein Comeback? Ganz ausschließen möchte Greta das nicht. "Ich liebe ihn immer noch – und wer weiß, was in ein paar Jahren ist", betonte sie. Die Trennung scheint ihr auf jeden Fall noch sehr zuzusetzen, denn sie gab zu: "Er war mein Fels in der Brandung. Die Wellen kommen jetzt alle auf mich alleine zu."

Instagram / greta.official Greta Faeser, Model

Getty Images Greta Faeser bei der Berlin Fashion Week 2016

Instagram / greta.official Greta, Ex-GNTM-Kandidatin

