Wird Paris Hilton (38) bald mit ihrer Tante Kyle Richards vor der Kamera stehen? Das Familien-Mitglied der Kult-Blondine ist seit 2010 ein fester Bestandteil des Real Housewives of Beverly Hills-Casts. Laut neusten Berichten will Paris, die von 2003 bis 2007 in der Reality-Show "The Simple Life" für Furore sorgte, wieder zurück zu ihren Reality-TV-Wurzeln und den Cast des beliebten Formats bereichern – und dafür soll natürlich auch ihre Kasse klingeln!

Wie schon der Name des Reality-Erfolgsformats andeutet, geht es in der Show um Hausfrauen aus Beverly Hills. Paris ist eigentlich nicht unbedingt bekannt für ihr Hausfrauen-Dasein und einen Ring am Finger hat sie auch nicht – obwohl das eigentlich eine Voraussetzung ist, die alle Hauptcharaktere mitbringen. Einem Bericht von Radar Online zufolge, versuche aber vor allem Kyle ihre Nichte dazuzubewegen dem "Real Houswives of Beverly Hills"-Cast beizutreten. Und die Unternehmerin habe wohl Gefallen an der Idee gefunden. "Paris möchte eine Million Dollar haben und denkt, dass sie jeden Penny wert ist", berichtet ein Insider.

Ob der Deal zwischen Paris und der US-Show zustande kommt, bleibt abzuwarten – die 38-Jährige wäre dann zumindest die erste unverheiratete Darstellerin. Seit Kurzem gibt es aber immerhin Gerüchte um ein Techtelmechtel mit Comedian Jack Whitehall (30). Sowohl online, als auch im wahren Leben sollen die beiden momentan miteinander anbandeln.

Instagram / kylerichards18 Paris Hilton (2.v.r.) mit ihrer Tante Kyle Richards (5.v.l)

Action Press/Michael Wiese/face to face Paris Hilton, Kyle Richards und Nicky Hilton 2010

Action Press / Everett Collection Kim Richards, Kyle Richards, Joyce Giraud de Ohoven, Yolanda Foster, Brandi Glanville, Carlton Gebb

