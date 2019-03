Jana Kramer hat die Nase voll! Vor knapp drei Jahren waren die Schauspielerin und ihr Mann Mike Caussin (32) zum ersten Mal Eltern geworden. Ihre Tochter Jolie ist neben Säugling Jace der ganze Stolz des Paars. So veröffentlichte die One Tree Hill-Darstellerin erst kürzlich ein Video ihres niedlichen Töchterchens – und löste damit Ärger aus: Denn ihre Follower äußerten sich teils abfällig über die Sprachverzögerung der Kleinen. Jetzt wehr sich die 35-Jährige: Bei ihren Kindern hört der Spaß für sie endgültig auf!

"Ich werde meine Tochter immer beschützen", eröffnete die wütende Zweifach-Mama ihre Abrechnung auf Instagram. Ja, Jolie habe eine Sprachverzögerung und arbeite jeden Freitag mit einem Sprachtherapeuten daran. Es mache sie fertig, dass ihre Kleine dafür angegriffen werde und die Hater sie selbst deswegen als schlechte Mutter bezeichnen würden. "Fakt ist: Alle Kinder lernen und entwickeln sich in unterschiedlichem Tempo", äußerte sich Jana weiter. "Wenn ihr mich also nicht mögt, ist das in Ordnung. Aber bitte zielt nicht auf mein Kind", beendete sie ihr Statement.

In ihrem Podcast Whine Down with Jana Kramer hatte der Serienstar von den heftigen Angriffen berichtet. Ein User habe geschrieben: "Sie kümmert sich zu viel um Sex und klimpert in ihrer Insta-Story mit ihren falschen Wimpern. Sie sollte lieber Prioritäten setzen und sich auf die Dinge in ihrem Leben konzentrieren, die wirklich wichtig sind. Zum Beispiel auf die Tatsache, dass ihre dreijährige Tochter noch immer spricht wie eine Einjährige, und sich auch so benimmt."

