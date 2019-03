Ein Spin-off mit Überraschungen! Lange war klar, dass der US-Sender Freeform ein Sequel des Serienerfolgs Pretty Little Liars plant – jetzt ist die neue Serie angelaufen. "Pretty Little Liars: The Perfectionists" basiert ebenfalls auf einem Buch von Sara Shepard. Das hängt eigentlich null mit dem Original zusammen, einige Charaktere tauchen aber wieder auf. Mona (Janel Parrish, 30) und Alison (Sasha Pieterse, 23) werden auch in "The Perfectionists" zu sehen sein. Wo aber ist Alisons große Liebe Emily?

Achtung, Spoiler!

Zum Serienfinale von "Pretty Little Liars" schienen Emily (Shay Mitchell, 31) und Alison noch unzertrennlich: Sie hatten sich verlobt und wollten Alisons Zwillinge gemeinsam groß ziehen. In der ersten Folge des Spin-offs ist Emily aber nicht zu sehen – Alison zieht gerade allein in die neue Stadt Beacon Heights, um einen Job an der Uni zu beginnen. Das Hintergrundfoto auf ihrem Handy zeigt ebenfalls nur die Zwillinge, aber nicht Emily. Im Gespräch mit Mona gibt sie zu, die beiden seien tatsächlich getrennt. "Sie kommt nicht über die Vergangenheit hinweg", so Alison und bezieht sich auf die vielen, vielen Lügen.

Die Blondine suche jetzt nach einem frischen Start in Beacon Heights, wolle die Beziehung aber nicht aufgeben. In ihrer neuen Wohnung stellt sie ein Familienfoto der vier auf. Wer sich jetzt einen baldigen Auftritt von Shay als Emily in "Pretty Little Liars: The Perfectionists" erhofft, dürfte enttäuscht werden. Laut Buzzfeed sei die Schauspielerin nicht Teil der Crew der ersten Staffel.

Getty Images Sasha Pieterse und Janel Parrish aus "Pretty Little Liars: The Perfectionists"

Anzeige

Getty Images Sasha Pieterse und Shay Mitchell, Stars aus "Pretty Little Liars"

Anzeige

FayesVision/WENN Shay Mitchell bei einer Nominierungsfeier in Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de