Jennifer Lopez (49) mag es exquisit! Am Dienstag hat der Popstar zusammen mit seinem Verlobten Alex Rodriguez (43) eine Kollektion für die australische Marke Quay herausgebracht. Teil der Damenkollektion sind sechs verschiedene Sonnenbrillen, die unter anderem nach ihren Songs benannt wurden. Eine trug die Sängerin direkt bei einem Shopping-Trip. Doch neben der vergleichsweise günstigen Brille ist der Rest ihres Outfits so gar nicht von der Stange: J.Los Look war weit mehr als 100.000 Dollar wert.

Mit ihrer Tochter Emme (11) ging die Schauspielerin kürzlich bei H&M einkaufen. Ihren Shopping-Style können sich die Durchschnitts-Kunden des Retailers aber sicher nicht leisten: La Lopez trug laut Daily Mail einen Wollmantel von Vince für umgerechnet 620 Euro und dazu einen mit Pelz besetzten Wollschal. Ihre Sneakers waren von Designer Alexander McQueen (✝40) und kosten über 430 Euro. Das teuerste Teil ihres Looks war aber die Himalayan Crocodile Birkin Bag. Mit einem Wert von 100.000 Dollar (umgerechnet rund 88.400 Euro) ist das eines der exquisitesten Modelle der Luxusmarke Hermès.

Neben kostspieligen Styles machte die Musikerin in den vergangenen Tagen aber vor allem mit ihrer Verlobung Schlagzeilen. Anfang März gab ihr Partner Alex bekannt, dass er sich mit J.Lo verlobt habe. Mit einem dicken Diamant-Klunker, der fast eine Million Dollar gekostet haben soll, hielt er im Bahamas-Urlaub nach zwei Jahren Beziehung um ihre Hand an. "Wir sind richtig glücklich", schwärmte die Braut in spe kürzlich in einem Interview.

Kristin Callahan/ACE Pictures / SplashNews.com Jennifer Lopez in New York City

Kristin Callahan/ACE Pictures / SplashNews.com Jennifer Lopez, März 2019

Quay Australia/ MEGA Jennifer Lopez und Alex Rodriguez, 2019

