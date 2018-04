Damit haben ihre Fans sicher nicht gerechnet! Nachdem Demi Lovato (25) fünf Wochen lang bei ihrer "Tell Me You Love Me"-Tour auf der Bühne Vollgas gegeben hatte, feierte sie am Montag in New Jersey die große Finalshow. Beim Abschluss ihrer Konzertreise setzte sie bei ihrer sexy Performance noch einmal einen oben drauf: Auf einem fahrbaren Bett fummelte sie ungeniert mit ihrer Kollegin Kehlani Parrish (22) und sorgte damit für offene Münder bei den 19.000 anwesenden Besuchern.



