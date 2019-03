Eine Party ohne nackte Haut? Für Micaela Schäfer (35) ein Ding der Unmöglichkeit. Das Erotikmodel ist bekannt dafür, gerne auf unnötige Kleidung zu verzichten. Dies trieb jetzt die Eltern von teils minderjährigen Abiturienten aus Regensburg auf die Barrikaden: Micaela war als VIP-Gast auf einer Abi-Party angekündigt. Klar, dass da nackte Haut zum Programm gehören sollte. Empörte Eltern schalteten daraufhin das Jugendamt ein. Einen freizügigen Auftritt legte die Nacktschnecke aber trotzdem hin!

Im Club Helga heizte die 35-Jährige als DJane den Schülern am vergangenen Freitag mächtig ein. Allerdings zeigte sie nicht so viel von ihrem Body, wie man es sonst gewohnt ist. "Klar hätte ich mich gerne ganz nackig ausgezogen. Das musste man jetzt leider streichen, weil wir das dem Jugendamt zugesagt haben", erklärte die Berlinerin gegenüber RTL. Demnach konnten die Eltern doch einen kleinen Sieg für sich einfahren. Doch wie reagierte Micaela auf den Gegenwind der Erziehungsberechtigten? "Also ich ziehe mich seit zehn, 15 Jahren regelmäßig aus, bin dadurch bekannt geworden. Deswegen würde ich sagen: 'Regt euch nicht auf'", gab sich die Nacktschnecke gelassen.

Dies war allersdings nicht das erste Mal, dass Micaela mit einem Auftritt vor Schülern für Aufregung sorgte. Ende 2018 zeigte sie sich bei einem Abi-Ball in Österreich komplett im Eva-Kostüm – und der Schulleiter war von so viel nackter Haut alles andere als begeistert!

ActionPress / Future Image Micaela Schäfer 2011 bei der "We Love Energy"-Fashion-Night

Anzeige

ASeifert Erotikmodel Micaela Schäfer

Anzeige

WENN Micaela Schäfer, Nacktmodel und TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de