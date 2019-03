Gibt es tatsächlich ein Comeback? Ganze 15 Jahre stand Willi Herren (43) als Oliver Klatt im deutschen Serienklassiker Lindenstraße vor der Kamera. Danach widmete sich der Schauspieler anderen Projekten: So sorgte unter anderem als Sänger am Ballermann für Stimmung oder zog ins Dschungelcamp. Nun soll es aber eine Rückkehr in die bekannte TV-Straße geben – zumindest, wenn es nach Willi geht!

Im Podcast Fernsehrausch hatte der 43-Jährige euphorisch angekündigt, mit dem Serienschöpfer Hans W. Geißendörfer (77) telefoniert zu haben und versprach: "Es wird auf jeden Fall noch mal den Olli in der ‘Lindenstraße’ geben." Willi betonte auch, dass der Drehbuchautor wie ein Ziehpapa für ihn sei. Von seinen großen Plänen scheint die zuständige PR-Agentur des TV-Formats allerdings nichts zu wissen. Auf Nachfrage von DWDL zeigte sie sich höchst verwundert: "Wir wissen auch nicht, wie es dazu kommt, dass er dies gesagt hat."

Willi selbst äußerte sich bisher noch nicht zu dem Hin und Her. Lange hätte der Darsteller allerdings nicht mehr Zeit, die Verantwortlichen von einem Comeback seiner Rolle zu überzeugen. Nach vielen Protesten wurde vor einigen Monaten bekannt gegeben, dass der ARD-Hit im März kommenden Jahres zum letzten Mal über die Bildschirme flimmern wird.

ActionPress / KRÜGER, DIANE "Lindenstraße"-Darsteller Manfred Schwabe, Sontje Peplow und Willi Herren

ActionPress / GEORGE Willi Herren in seiner "Lindenstraße"-Rolle Oliver Klatt

ActionPress / Garms, Meike Willi Herren, Liz Baffoe, Moritz Sachs, Gunnar Solka und Chistian Kahrmann

