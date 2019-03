Wie echt ist die Liebe zwischen Michael Wendler (46) und seiner jungen Flamme Laura M.? Seit Wochen turteln der Schlagersänger und die 18-Jährige intensiv und geben in den sozialen Netzwerken regelmäßig Einblicke in ihr gemeinsames Liebesglück. Der Vater des 46-Jährigen behauptete am Montag jedoch, dass die Beziehung zwischen den beiden für ihn nur Show sei – Körpersprache-Experte Dirk W. Eilert sah nun ganz genau hin und analysiert, wie Michael und Laura miteinander umgehen!

Eilert analysierte das Verhalten der Turteltauben anhand der Goodbye Deutschland-Folge vom Montag, in der die beiden vor der Kamera standen. Dort erkannte er sowohl bei Michael als auch bei Laura Liebe in Mimik und Körpersprache: "Als sie über ihre Beziehung sprechen, schauen sie sich an. Michael Wendler strahlt dabei über beide Ohren. Das heißt, er hebt nicht nur die Mundwinkel, sondern seine Augen lachen mit." Dies sei ein wichtiger Hinweis, da das Bewegen des äußeren Augenringmuskels absichtlich nur schwer beeinflusst werden könne, stellte der Experte im Gespräch mit Bild fest.

Gleichzeitig neige der 46-Jährige seinen Kopf leicht zur Seite. In dieser Kombination bilden all diese Signale einen eindeutigen Hinweis: ein Lächeln mit lachenden Augen und leicht zur Seite geneigtem Kopf, analysierte der Fachmann für emotionale Intelligenz weiter – das stehe kulturübergreifend für Liebe. Er fügte auch hinzu, dass Laura den verliebten Blick erwidere. Auch dies sei ein Anzeichen dafür, dass die Gefühle zwischen den beiden echt seien. Und wem glaubt ihr, dem Vater vom Wendler oder dem Experten? Stimmt ab!

Instagram / lauramuellerofficial Laura M. und Michael Wendler

Instagram / wendler.michael Laura M. und Michael Wendler

Instagram / lauramuellerofficial Laura und Michael Wendler, 2019

