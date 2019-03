Seit 2007 steht Nikki Bella (35) als Wrestlerin unter Vertrag! In den vergangenen Monaten machte sie jedoch eher mit Liebesschlagzeilen von sich reden anstatt mit ihren sportlichen Erfolgen: Nach Nikkis On-Off-Beziehung mit WWE-Star John Cena (41) ist sie endlich wieder glücklich vergeben – und zwar an den Profitänzer Artem Chigvintsev. Vor zwei Jahren hatte die US-Amerikanerin ihren vorläufigen Rücktritt vom Wrestling bekannt gegeben – nun hängt sie ihre Profi-Karriere jedoch endgültig an den Nagel!

Das verkündete Nikki im Staffelfinale ihrer Reality-Show Total Bellas. Denn ihr Körper habe ihr nach der letzten Europa-Tour das Gefühl gegeben, dass es an der Zeit sei, sich aus dem Wrestling-Sport zurückzuziehen: "Die Tour war gut, aber ich fühle mich einfach, als wäre ich zu alt für diese Reise", berichtete Nikki. Die Tour sei sehr hart gewesen und plötzlich habe sie sich gefragt: "Warum mache ich das überhaupt? Mir geht es nicht gut." Die weiblichen Wrestlerinnen würden im World Wrestling Entertainment (WWE) erstaunliche Dinge leisten, doch sie habe nicht mehr das Gefühl, weiter im Ring stehen zu müssen.

Nikkis Zwillingsschwester Brie Bella (35) gab in einer älteren Folge der Sendung Anfang des Monats ebenfalls ihren Rücktritt aus dem Wrestling-Sport bekannt. Nikkis Entscheidung unterstütze sie voll und ganz: "Sie kann ihr WWE-Trikot direkt neben meinem aufhängen", so die 35-Jährige. Nikki möchte sich in Zukunft stärker ihrer eigenen Modemarke widmen.

WENN Nikki Bella bei den ESPY Awards 2017

Getty Images Nikki Bella, Reality-TV-Star

Getty Images Brie und Nikki Bella, 2019 in New York

