Für die vergebene Ziania Rubi wurde es vergangenen Sonntag bei Temptation Island spannend: Mit Single-Mann Alex Storm zog doch tatsächlich ein Ex-Lover der schönen Düsseldorferin in die Mädels-Villa ein! Im Gespräch unter vier Augen kam bereits heraus: Die beiden hatten in der Vergangenheit eine wilde Freundschaft mit Vorzügen genossen. Doch inzwischen ist Ziania mit ihrem Freund Fabian Nickel glücklich. Gegenüber Promiflash erklärte die 32-Jährige nun, warum Alex wirklich bei "Temptation Island" dabei ist!

Ziania ist sich sicher – das Model bewarb sich nicht etwa wegen des Flirtabenteuers. Alex wollte Aufmerksamkeit aus der Affären-Story mit ihr schlagen! "Sollte der junge Mann sich bei seiner Bewerbung bewusst gewesen sein, dass ich dort mitmache, kann ich mir gut vorstellen, dass er es sofort als eine große Gelegenheit gesehen hat, damit über die Medien so viel Aufmerksamkeit wie möglich zu bekommen. Schließlich lebt er grundsätzlich nur davon. Daher glaube ich, dass er kein Problem hatte, sich darüber mit RTL schnell zu einigen", stellte sie auf Promiflash-Nachfrage klar.

Die brünette Schönheit macht sich aber keine Sorgen, dass sie noch einmal schwach werden könnte: "Ich war sehr überrascht. Ich hatte eine Vermutung, dass er mitmachen könnte. Da meine Beziehung zu ihm in keinerlei Weise relevant war oder eine Bedeutung hatte, fand ich das nicht verstörend. Ich versuche, ihm aus dem Weg zu gehen. Obwohl er, so wie ich ihn kenne, nicht loslassen wird." Was glaubt ihr: Schafft es Alex noch mal, Ziania um den Finger zu wickeln? Stimmt ab!

Alle Folgen von "Temptation Island - Versuchung im Paradies " ab dem 6. März 2019 exklusiv bei TVNOW.

TV NOW Lena Schiwiora (l.) und Ziania Rubi (r.) werden von Christian (z.v.l.) und Alex Storm (r.) verwöhnt

Instagram / zianiarubi Ziania Rubi in Mexico 2019

Instagram / _alexstorm Alex Storm, "Temptation Island"-Single

