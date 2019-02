Das vergangene Jahr war für Bekah Martinez ziemlich turbulent. Nach den Dreharbeiten zur US-amerikanischen Version Der Bachelor, bei denen ihre Mutter sie als vermisst gemeldet hatte, verliebte sich die hübsche Brünette in Grayston Leonard. Nur wenige Monate später ließen die beiden bereits die Bombe platzen und verrieten, dass sie ein Baby erwarten. Jetzt die tolle Nachricht: Am 2. Februar um 10:14 Uhr erblickte ihre kleine Tochter das Licht der Welt.

Die 23-Jährige brachte ihr erstes Kind mittels einer Wassergeburt im Natural Birth Center in Los Angeles zu Welt, wie People berichtete. Bei ihrer Geburt wog der Nachwuchs etwas über drei Kilogramm. Den Namen ihres kleinen Wunders behielten die frischgebackenen Eltern bislang für sich, so die Quelle weiter.

Der stolze Papa veröffentlichte auf seinem Instagram-Account zwei erste süße Schnappschüsse des neuen Erdbewohners, der darauf sein Gesicht mit den Händen verbirgt, scherzend mit den Worten: "Keine Fotos bitte." Und obwohl die Schwangerschaft nach nur drei Monaten Beziehung eine Überraschung war, freute sich der Reality-Star von der ersten Minute an und schwärmte: "Ein Traum wird wahr – das ist das einzige, was ich so lange mit Sicherheit gewusst habe."

