Die Get The Fuck Out Of My House-Fans sind sich schon jetzt sicher, welcher Promi es am längsten in der engsten TV-WG Deutschlands aushalten wird! Gerade erst wurde bekannt, dass neben den Normalo-Kandidaten auch Bachelor-Babe Saskia Atzerodt (27), Love Island-Star Mike Heiter, Adam sucht Eva-Sternchen Natalia Osada (28) und Musiker Martin Kesici (45) in der Reality-Show dabei sein werden. Promiflash hat bei den Zuschauern jetzt schon nachgefragt, welchem VIP sie den Sieg im Container zutrauen – mit einem eindeutigen Ergebnis!

Ab dem 9. April zwängen sich auf ProSieben die knapp 100 Teilnehmer in das rund 63 Quadratmeter große Heim – wer am längsten aushält, gewinnt die Prämie von 100.000 Euro. In einer Promiflash-Umfrage (Stand 27. März, 8:30 Uhr) sind sich die Leser schon vor Staffelstart einig, welcher Star das meiste Durchhaltevermögen haben wird: Kult-Islander Mike! Mit 49,8 Prozent (1.434 Stimmen) setzt sich der Essener ganz klar von seiner berühmten Konkurrenz ab.

Knapp dahinter sehen die Fans aktuell Rocker Martin. 29,8 Prozent (853 Stimmen) der Leser glauben, dass er am längsten in dem Haus ausharren wird. Die weiblichen Promis kommen da nicht so gut weg. Nur 10,9 Prozent (315 Stimmen) denken, dass Natalia zäh genug für den Sieg ist. Für Saskia, die Ex von Nico Schwanz (41), stimmen sogar nur 9,5 Prozent (275 Stimmen) ab.

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter, Reality-TV-Star

Oliver Hausen / Future Image Martin Kesici, Sänger

Mathis Wienand/Getty Images for Platform Fashion & P.Hoffmann/WENN.com Natalia Osada und Saskia Atzerodt

