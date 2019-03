Richard Heinze ist zurzeit ein richtiger Überflieger! Nachdem er in der RTL-Show Love Island seine große Liebe gesucht hat, flimmert er aktuell bei Temptation Island über die Bildschirme. Zwar ist er immer noch Single, seine Karriere läuft dagegen umso besser. Der Hottie tritt ab sofort regelmäßig in einem weiteren TV-Format auf: Richard wird diese Woche das neue Gesicht bei Köln 50667!

Zwar habe er nie geplant, Schauspieler zu werden, über die neue Herausforderung sagt er jedoch im Gespräch mit RTL II: "Ich hätte nicht gedacht, dass es in die Richtung gehen könnte, aber jetzt macht es auf jeden Fall Spaß." In dem Scripted-Reality-Format verkörpert er ab Donnerstag Tom Diesler, der als DJ Vendetta in Clubs auflegt – und bandelt sofort mit einer anderen Serienfigur an.

Achtung, Spoiler!

Lina plant mit ihren Freundinnen die Party ihres Lebens. Nachdem ihr Vermieter ihre Idee zunichte gemacht hat, braucht sie eine neue Location. Einen Tag vor dem Event lernt sie Tom kennen – die beiden sind sich sofort sympathisch. Er bietet ihr an, seine Kontakte spielen zu lassen und ihr bei der Location-Suche zu helfen.

"Köln 50667“: immer werktags ab 18:05 Uhr bei RTL II

RTL II Richard Heinze, "Köln 50667"-Darsteller

Instagram / richard_heinzee Richard Heinze, Reality-TV-Star

RTL II / Köln 50667 Lina und Tom im Club, Szene aus "Köln 50667"

