Frischer Wind auf Love Island! Am Montag entscheidet sich endlich, welches Couple die einzigartige Kuppelshow gewinnt – und welche Turteltauben es wirklich ernst miteinander meinen. Dass jetzt noch neue Gesichter die Villa aufmischen, damit hätte wohl niemand mehr gerechnet. Doch genau das wird heute Abend passieren! Gleich zwei heiße Neuzugänge heizen den alteingesessenen Islandern ein: Bademeister Richard Heinze und Barkeeperin Janine Eibner!

Sie beide sind auf der Suche nach der großen Liebe – und gehen dafür in die Vollen! Besonders Janine lässt nichts anbrennen. Auch Sex beim ersten Date ist für die extrovertierte 22-Jährige völlig okay, wie sie vorab im RTL II-Interview verriet: "Ich bin immer total auf Angriff! Ich spreche Männer immer an, sonst würde da oft nichts passieren." Ein bestimmtes Beuteschema hat die selbstbewusste und aufgeschlossene Schwäbin nicht. Ihr Traummann sollte allerdings größer sein und am liebsten eine Footballer-Statur haben – so wie Sebastian Kögl alias Hulk: "Er ist zwar mit Jessica zusammen, aber auf 'Love Island' kann sich das ja jederzeit ändern."

Richard hat schon ein Auge auf Babak Cheraghpours neue Partnerin Natascha Beil geworfen. Und die sollte den Bademeister nicht nur auf sein Äußeres reduzieren: "Beim Dating wirke ich auf Frauen vielleicht zuerst arrogant, aber sie merken immer schnell, dass das nur eine Fassade ist." Trotzdem scheint sich der muskulöse Kölner gerne um seine "Fassade" zu kümmern: "Ich finde eigentlich nichts an meinem Körper so richtig scheiße."

Nächste Folge von “Love Island” heute um 22:15 Uhr bei RTL II.

RTL II / Love Island "Love Island"-Nachzüglerin Janine

RTL II / Love Island "Love Island"-Neuzugang Richard

Love Island, RTL II "Love Island"-Kandidaten Natascha und Babal

