Vor wenigen Tagen starb Mike Thalassitis (✝26). Der Love Island-Star soll schon länger an Depressionen gelitten haben, die durch den Tod eines engen Freundes und seiner geliebten Großmutter zuletzt die Übermacht gewannen – er soll sich selbst umgebracht haben. Zuletzt hatte Mike noch große Pläne geschmiedet. Gemeinsam mit Partnern wollte er in Essex sein eigenes Café eröffnen. Nun steht fest: Sein Tod kann diesen Lebenstraum nicht stoppen.

Mikes Partner Scott Neilson gibt auf Instagram bekannt: "Ich möchte klarstellen, dass wir 'The Skillet' eröffnen werden, wenn es fertig ist." Die Crew würde derzeit versuchen, alle Dinge auf die Reihe zu bekommen. Scott fügt hinzu, dass sie das hauptsächlich für ihren verstorbenen Partner tun würden: "Mike hätte es so gewollt, dass dieses Café trotzdem eröffnet wird. Er hat in den vergangenen Monaten jeden Tag hart daran gearbeitet, damit dieser Ort zu einem Erfolg wird. Also reißen wir uns jetzt zusammen, um das für jeden hier und ganz speziell für Mike zu vollenden." Den Eröffnungstermin werde er in Kürze bekannt geben.

Vor Scotts Bekanntgabe hatte bereits Mikes Co-Star Montana Brown ihre Hilfe zugesagt. "Ich werde helfen, dein Café gemeinsam mit Scott zu eröffnen", schrieb sie auf ihren Social-Media-Plattformen und fügte trauernd hinzu: "Schlaf gut, Liebling. Ich vermisse dich jetzt schon so sehr."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Phil Lewis/WENN.com Mike Thalassitis, TV-Star

Lia Toby/WENN.com Mike Thalassitis, TV-Star

Getty Images Mike Thalassitis im Februar 2018 in London

Wie findet ihr es, dass das Café trotz Mikes Tod eröffnet werden soll? Wirklich gut! Mike hätte das bestimmt so gewollt! Finde ich irgendwie unangebracht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de