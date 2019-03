Mutterstolz pur! Die Verlobte des berühmten R&B-Sängers Robin Thicke (41), April Love Geary (24), ist Ende Februar zum zweiten Mal Mama geworden. Das 24 Jahre alte Model hat eine Tochter zur Welt gebracht – und die einjährige Mia hat damit eine kleine Schwester bekommen. Die besuchte sie natürlich im Krankenhaus – und April postete ein rührendes Bild, auf dem sie in ihrem Krankenhausbett liegend ihre beiden Töchter in den Armen hält.

Der Moment, beide Kinder auf einmal um sich zu haben, ist für April etwas ganz besonderes, wie sie unter dem Instagram-Schnappschuss aus dem Klinikbett schreibt: "Das ist der beste Tag meines Lebens, zum ersten Mal kann ich meine zwei Mädchen zusammen im Arm halten!" Ihre zweite Tochter heißt Lola Alain – der Name ist eine Anlehnung an Robins Vater, Schauspieler und Songwriter Alan Thicke (✝69), der im Dezember 2016 verstorben war. Der wäre von seiner Enkelin bestimmt begeistert gewesen, so wie sein Sohn. Robin schrieb auf Instagram: "Danke dir, lieber Gott, und April für diesen Segen."

Zwei Monate nach Robins Scheidung von seiner Exfrau Paula Patton (43) machten er und April ihre Beziehung im Mai 2015 offiziell. Zu Weihnachten dieses Jahres hielt Robin beim Weihnachtsessen um die Hand seiner April an.

Getty Images Sänger Robin Thicke und seine Freundin April Love Geary

Anzeige

Instagram / robinthicke Robin Thicke und seine Tochter Lola Alain Thicke

Anzeige

Getty Images April Love Geary und Robin Thicke in Paris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de