Die Sorge um den Bauer sucht Frau-Star Anna Heiser geht weiter! Schon seit einigen Wochen postet die Liebste von Bauer Gerald immer wieder besorgniserregende Fotos aus der Klinik. Wegen regelmäßiger Schwindelanfälle musste die gebürtige Polin sich wiederholt in Behandlung begeben. Ihre Fan-Gemeinde versuchte die Anzeichen schon so positiv wie möglich zu deuten und vermutete dahinter eine Schwangerschaft. In einem neuen Interview gibt das TV-Pärchen nun ein Gesundheits-Update!

"Auf der Farm beim Waffelbacken wird mir schwindelig. Da muss ich mich direkt hinlegen, sonst werde ich ohnmächtig. Das hab ich öfter gehabt. Das ist nicht ganz normal", verriet Anna gegenüber RTL den Grund für ihren letzten Klinik-Besuch. Seitdem versuchen Ärzte herauszufinden, was der Blondine fehlt – bisher vergeblich. Ihr Göttergatte Gerald beruhigte jedoch im Gespräch: "Die gröbsten Testes haben nichts Ernstes ergeben. Also im Großen und Ganzen sagt es noch nichts." Anna pflichtete bei: "Es ist nichts Akutes."

Aber haben am Ende Annas Abonnenten recht und die Namibia-Auswanderin ist in Wirklichkeit schwanger? Unter jedem Netz-Eintrag häufen sich zumindest die Spekulationen: "Die Fans würden sich bestimmt über eine Schwangerschaft freuen. Bei jedem Posting werde ich gefragt, ob ich schwanger bin. Jedes Bäuchlein, jeder Blähbauch wird als Schwangerschaft identifiziert", berichtete sie mit einem Lächeln. Schließlich müssen sich die Follower des Bauern-Couples noch gedulden: "Wir möchten auf jeden Fall Kinder haben, aber noch ist es nicht so weit."

