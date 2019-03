Sie können nicht mehr ohneeinander! Seit dem großen Bachelor-Finale Ende Februar sind Andrej Mangold (32) und seine Jennifer Lange einfach unzertrennlich. Kaum ein Event besuchen die beiden Turteltauben derzeit ohne ihre bessere Hälfte. Jetzt musste die Auserwählte allerdings für zwei Tage auf ihren Rosenkavalier verzichten. In den sozialen Medien machte die Zumba-Lehrerin nun deutlich: Lange hält sie es ohne ihren Liebsten nicht aus.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Bremerin jetzt ein süßes Kuschelfoto von sich und dem Basketballer und schrieb dazu die rührenden Worte: "Zwei Tage ohne dich reichen – gleich hab ich dich wieder bei mir." Während die Bremerin das gemeinsame neue Heim für sich und ihren Schatz einrichtete, befand sich Andrej in Dortmund bei einem Meet & Greet-Event.

An seinem Wiedersehen ließ das frisch verliebte Paar seine Anhänger live teilhaben. So teilte die Brünette in ihrer Instagram-Story einen süßen Pärchen-Schnappschuss mit den Worten: "Wir haben uns endlich wieder." Beinahe zeitgleich schickte auch Andrej mit einem Throwback-Foto aus dem gemeinsamen Österreich-Urlaub eine Liebeserklärung an seine Jenny: "Wenn du deinen Kumpel, Liebhaber und Freund in einer Person findest."

Public Address Jennifer Lange und Andrej Mangold 2019 in Hamburg

Instagram / dregold Andrej Mangold und Jennifer Lange im März 2019

Instagram / dregold Jennifer Lange und Andrej Mangold im März 2019

