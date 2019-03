Anna Kournikova (37) ist bekannt für ihren durchtrainierten schlanken Körper! Im Dezember 2017 sorgten die Ex-Tennisspielerin und ihr Freund Enrique Iglesias (43) für eine ziemlich große Baby-Überraschung: Sie waren still und heimlich Eltern von Zwillingen geworden. Nur einen Monat nach der Geburt inszenierte sich Anna bereits mit flachem Bauch bei einer Gym-Session. 14 Monate, nachdem ihre Kinder das Licht der Welt erblickt haben, zeigt sie sich erneut in Topform – in einem Bikini im trendigen Ethno-Look!

Auf Instagram teilte Anna einen Boomerang-Clip von sich in dem knappen Zweiteiler. Von Extra-Kilos fehlt jegliche Spur, die Mehrheit ihrer Follower ist begeistert. Schon nach wenigen Stunden drückten über 66.000 User den Like-Button. Einige Fans machen sich allerdings ein wenig Sorgen um Anna. "Warum bist du so dünn? Geht es dir gut?", fragt ein Follower.

Seit einigen Jahren muss sich die Blondine immer wieder gegen Magersuchts-Gerüchte verteidigen. Kurz nach ihrem Karriere-Ende stellte sie klar, dass sie von Natur aus groß und schlank sei und nur während ihrer aktiven Zeit als Profi-Sportlerin mehr auf die Waage gebracht habe.

Juan Garces / Splash News Anna Kournikova und Enrique Iglesias 2010 in Miami

Instagram / annakournikova Die Zwillinge von Enrique Iglesias und Anna Kournikova

Getty Images Anna Kournikova 2002 in Dubai

