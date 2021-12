Anna Kournikova (40) lässt ihre Zwillinge hochleben! Die einstige Tennisspielerin und ihr Liebster Enrique Iglesias (46) sind stolze Eltern von drei Kindern. Doch nur selten lassen die zwei Turteltauben ihre Fans an ihrem Familienalltag teilhaben. Umso mehr dürften sich die Follower nun über diese Fotos freuen. Zum vierten Geburtstag ihrer Twins Nicholas und Lucy teilte Anna ein paar süße Momentaufnahmen von ihnen im Netz!

Auf ihrem Instagram-Account postete die gebürtige Russin nun ein paar Fotos von ihren Kids: Während Nicholas auf einem Bild neugierig in die Kamera blickt, turnt Lucy auf einem weiteren Schnappschuss auf einem Klettergerüst herum. Dabei ist kaum zu übersehen, wie groß die Zwillinge mittlerweile schon geworden sind. Die Follower waren von diesem süßen Anblick total begeistert – und auch Papa Enrique ließ es sich nicht nehmen, auf das Posting zu reagieren: Er kommentierte zahlreiche rote Herz-Emojis unter dem Beitrag.

Zuletzt hatte die 40-Jährige im September eine Aufnahme von ihrem Nachwuchs geteilt. Sie postete ein Video, in dem ihre Sprösslinge in einem Mini-Landrover auf einem Tennisplatz rumcruisen: Die drei schienen dabei total viel Spaß zu haben. Im Hintergrund war außerdem der Song ihres Vaters mit dem Titel "Chasing The Sun" zu hören, den er wenige Tage zuvor veröffentlicht hatte.

Instagram / annakournikova Lucy, Tochter von Enrique Iglesias und Anna Kournikova

Instagram / annakournikova Nicholas, Sohn von Enrique Iglesias und Anna Kournikova

Getty Images Enrique Iglesias, Musiker

