Hat er das Zeug zum Gentleman? Auch nach seinem Serien-Aus bei Berlin - Tag & Nacht bastelt Schauspieler Pascal Kappés (28) weiter an seiner Karriere. Sein aktuelles Ziel: Er möchte sich den Titel "GQ Gentleman 2019" schnappen – und die Chancen des ehemaligen Mister Saarlands scheinen nicht allzu schlecht zu stehen: Wie Pascal nun berichten konnte, hat er es unter die Top Ten geschafft!

"Hiermit darf ich verkünden: Ich gehöre offiziell zu den Top Ten der Auswahl zum GQ Gentleman 2019", gab Pascal vor Kurzem via Instagram bekannt. Er sei überglücklich über diese Chance und wolle nun alles tun, um den Wettbewerb am 18. Juni für sich zu entscheiden. Zuvor wird Pascal allerdings noch einige Hürden nehmen müssen – denn gutes Aussehen allein wird nicht reichen, um die Konkurrenz auszustechen und sich somit den Titel zu sichern. Im vergangenen Jahr mussten die Finalisten ihre Gentleman-Qualitäten in einer Reihe von anspruchsvollen Prüfungen unter Beweis stellen. Hierbei wurden nicht nur die Sportlichkeit und das Geschick der Bewerber auf den Prüfstand gestellt, sondern auch ihr Allgemeinwissen, ihre Eloquenz und natürlich ihr Charme.

Bei den Vorbereitungen wird Pascal auch von seiner Freundin Lea unterstützt – und die ist schon jetzt davon überzeugt, dass ihr Liebster den Contest als Gewinner verlassen wird. "Ich weiß, dass er ein Gentleman ist. Jetzt muss er nur noch offiziell gewählt werden", erklärte sie gegenüber Bild. In der Zwischenzeit wolle sie aber noch fleißig mit ihrem Schatz ins Fitness-Studio gehen!

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés, Influencer

Anzeige

Pascal Kappés Pascal Kappés

Anzeige

Pascal Kappés Pascal Kappés und seine Freundin Lea

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de