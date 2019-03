Er ist einfach für jeden Spaß zu haben! Dass es Wayne Carpendale (42) ziemlich egal ist, was andere von ihm halten, beweist der Spaßvogel immer wieder in den sozialen Medien. Dort teilt er mal missglückte Selfies oder zeigt sich ganz gemütlich in Jogginghose beim Mittagsschläfchen. Jetzt veröffentlichte der Schauspieler ein altes Foto von sich und machte sich direkt selbst darüber lustig.

Wayne vor zwei Jahrzehnten: Auf seinem Instagram-Account postete der 42-Jährige ein Foto von sich, auf dem er in Superman-Unterhose, knallgelbem Shirt und mit einer Beauty-Maske im Gesicht Wäsche bügelt – sein Gespür für Mode ließ damals offenbar zu wünschen übrig. Zu dem Schnappschuss schrieb er: "Wenn dein 'bester Freund' dir kommentarlos Fotos von vor 20 Jahren schickt, nennt man das nicht Nostalgie, sondern Erpressung." Mit einer ordentlichen Portion Humor fügte er abschließend hinzu: "Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll."

Seine knapp 165.000 Follower feierten Waynes Selbstironie und belohnten das lustige Throwback-Pic mit vielen Likes. Ein Fan freute sich darüber sogar ganz besonders und kommentierte: "Super. Danke, dass du solche Momente mit uns teilst. Dann habe ich wenigstens mal etwas zu lachen."

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale und sein Sohn in ihrer neuen Wohnung

Anzeige

Getty Images Wayne Carpendale im Juli 2018 in München

Anzeige

Getty Images Wayne Carpendale im Juli 2017 in Hamburg

Anzeige

Wie findet ihr das Bild von Wayne? Total witzig! Gefällt mir nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de