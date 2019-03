Die gute Laune, die Philipp Stehler (30) auf seinen Social-Media-Kanälen als Fitness-Influencer verbreitet, entspricht nicht immer unbedingt seinem Gemütszustand! Die Fans des Ex-Bachelorette-Kandidaten machten sich kürzlich Sorgen, denn er wirkte auf seinen aktuellen Schnappschüssen sichtlich dünner. Vor wenigen Wochen verriet Philipp schließlich den Grund dafür: Er leidet an der chronischen Darmerkrankung Colitis Ulcerosa. In einem aktuellen Interview spricht er offen über seinen Gewichtsverlust und wie er mit der tückischen Krankheit in Beziehungen umgeht.

"Ich habe 14 Kilo abgenommen. Du kannst einfach nichts essen. Ich bin von 83 auf 69 Kilo runtergefallen. Du verdaust es nicht", gab der einstige Kuppelshow-Kandidat im RTL-Interview einen Einblick in sein Leiden. Er springe derzeit von Medikament zu Medikament – wenn keines davon helfe, sei der letzte Schritt zum jetzigen Zeitpunkt ein künstlicher Darmausgang: "Und der wird hoffentlich vom Körper angenommen oder halt auch nicht und dann ist das Problem, dass man vielleicht bis zum Lebensende mit einem künstlichen Darmausgang rumlaufen muss."

In der Vergangenheit sei die Erkrankung für ihn ein absolutes Tabu-Thema gewesen, allerdings wurde sie so extrem, dass er sie nicht mehr verheimlichen konnte. Gerade beim Dating stellte sich das als kompliziert, aber ebenfalls als Ausschlusskriterium für potenzielle Freundinnen heraus: "Entweder hast du einen Partner, mit dem du über alles sprichst, der dir vertraut und hinter dir steht – in jeder Situation oder es ist die falsche Person." Nun sehe sich der 30-Jährige gerade als Promi in der Pflicht, offen damit umzugehen, um auch anderen Betroffenen Mut zu machen.

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler, Fitness-Influencer

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler im Krankenhaus

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler und Antonia Elena

