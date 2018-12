Diese beiden könnten wohl kaum verliebter sein! Philipp Stehler (30) und seine Freundin Antonia Elena sind erst seit wenigen Monaten zusammen und seitdem offenbar unzertrennlich. Während das Paar erst vor Kurzem gemeinsam Bali unsicher gemacht hat, stand für die Turteltauben jetzt das nächste Reisehighlight auf dem Programm. Für das Influencer-Pärchen ging es nach New York City, wo sie die Vorweihnachtszeit in trauter Zweisamkeit sichtlich genießen!

Die beiden verbindet offensichtlich nicht nur die Leidenschaft zum Sport, sondern auch zum Reisen. Besonders für Antonia war der Trip in den Big Apple offenbar ein wahrgewordener Traum, denn es scheint so, als ob die Blondine zuvor noch nie dort gewesen sei. "Die Zeit hier ist einfach unglaublich schön – es gibt so viel zu sehen und an jeder Ecke bleibt man gefühlt stehen, um Fotos zu machen und die Eindrücke aufzusaugen", schwärmt sie auf ihrem Instagram-Profil und hält die spannendsten Momente natürlich in zahlreichen Pics und Clips fest.

Auch Philipp ist hin und weg von der gemeinsamen weihnachtlichen Auszeit in New York. "Dich glücklich zu machen, ist mein Beziehungsziel", kommentiert der Muskelmann einen verschmusten Schnappschuss des verliebten Duos, der im winterlichen Central Park entstand.

