Der Beef zwischen Dieter Bohlen (65) und Namika geht weiter! In der aktuellen DSDS-Staffel stichelte der Poptitan auffällig oft gegen die Sängerin – er zweifelte unter anderem sogar ihr musikalisches Talent an! Anfang der Woche hatte sie davon genug und teilte auf Insta heftig gegen den 65-Jährigen aus. Doch anscheinend wollte der Songwriter sich ihre Tiraden nicht mehr anhören: Namika verrät jetzt, dass Dieter sie tatsächlich auf Instagram geblockt hat!

Das berichtet sie am Freitagmorgen im Interview mit dem Radiosender 98.8 KISS FM: "Auf jeden Fall musste ich ihm in seiner Insta-Story mal 'ne Kostprobe von seinem eigenen Geschmack geben und ich glaube, das hat ihm nicht so gut geschmeckt – er hat mich immer noch blockiert", erklärt die "Je ne parle pas français"-Interpretin und stellt klar: "Auch ein richtiger Losermove! [...] Sorry, Dieter! Aber es ist so."

Im selben Zug schildert Namika noch einmal, wie ihr Streit mit dem DSDS-Juror überhaupt begonnen habe: "Also, die hatten mich angefragt für die Jury – dreimal seit Beginn. Ich hatte abgesagt, weil ich das nicht gefühlt hab’ und auch irgendwie finde, dass die Sendung nicht so zu mir passt", erzählt die Frankfurterin. "Keine Ahnung, vielleicht hat es das Ego nicht so gut verkraftet."

Getty Images Namika bei der 1Live Krone 2018

Getty Images Dieter Bohlen 2018

Getty Images Namika beim Young ICONs Award

