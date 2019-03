Oh là là, so freizügig hat sich Stefanie Giesinger (22) ja noch nie gezeigt! Das Model versorgt seine 3,6 Millionen Insta-Follower immer wieder mit den neuesten Schnappschüssen aus seinem Leben. Mal zeigt sich die Beauty darauf sexy in aufreizenden Klamotten und mal ganz natürlich und locker in Jogginghose. Doch jetzt ist Steffi eine echte Überraschung gelungen: Am Donnerstag hat sie ein Nacktbild von sich im Netz veröffentlicht.

Auf ihrem Instagram-Profil postete die 22-Jährige Bilder eines Shootings für ihre eigene Parfum-Marke – darauf ist sie komplett hüllenlos. Für die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin sind solche gewagten Bilder zwar eine Seltenheit, doch in einem früheren Interview mit Promiflash hat sie bereits verraten, dass sie mit Nacktheit an sich kein Problem hat: "Wir sind alle so auf die Welt gekommen und das ist total okay. Man muss versuchen, kein Drama draus zu machen."

Ihre Fans bescherten dem Nackedei-Foto jede Menge Likes und lobten Steffis durchtrainierten Körper. Ein User schrieb voller Bewunderung: "Meine Damen und Herren. Hier sehen Sie: Perfektion." Was sagt ihr zu den Aufnahmen? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger im März 2019

Getty Images Stefanie Giesinger im Januar 2019 in Berlin

Getty Images Stefanie Giesinger im Juli 2017 in Berlin

