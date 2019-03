Sie steht in den Startlöchern! Die YouTuberin Katja Krasavice (22) wurde mit ihren Videos über Sex und Frauenprobleme berühmt. Doch schon längst hat sich die zierliche Blondine ein zweites Standbein aufgebaut: Mit ihrem ersten Song "Doggy" landete sie 2017 direkt einen Top-10-Hit. Mit "Dicke Lippen" und "Sex Tape" folgten zwei weitere Ohrwürmer – jetzt bekommen ihre Fans endlich Nachschub: Schon ganz bald wird ihre neue Musik veröffentlicht!

Auf Instagram postete sie ein neues Foto von sich – gewohnt leicht bekleidet sitzt sie in einem Tonstudio am Mischpult. "Die Zeit ist bald gekommen", kommentierte sie die Aufnahme. Bereits Anfang des Jahres kündigte sie im Gespräch mit Promiflash ihr neues Projekt an: "Man muss sich auf jeden Fall überraschen lassen – es wird ganz anders." Ob es sich um ein ganzes Album oder lediglich eine neue Single handelt, hat die Erotik-Vloggerin bisher für sich behalten.

Neu erfunden hat sie sich jedenfalls nicht – Katja wird sich auch weiterhin provokant und sexy zeigen: "Ich bleibe mir immer treu, also Haut wird man immer sehen", meinte die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin vor drei Monaten gegenüber Promiflash.

Splash News Katja Krasavice bei einem Event, 2019

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, YouTuberin

Splash News Katja Krasavice in Berlin, 2019



