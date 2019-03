Rund vier Monate turteln Chethrin Schulze (27) und Freund Marco Mirwald jetzt schon miteinander. Die magischen drei Worte kamen der einstigen Love Island-Barbie bisher allerdings noch nicht öffentlich über die Lippen. Nach vereinzelten Krisengerüchten scheint Chethrin nun jedoch wieder die rosarote Brille aufzuhaben: Im Netz zeigt sich das Paar verliebter denn je – und kommt schließlich sogar mit der ersten richtigen Liebeserklärung um die Ecke!

Chethrin könnte auf einem ihrer neuesten Instagram-Postings kaum glücklicher aussehen! Wie junge Teenies strahlen sich die Blondine und ihr Liebster auf dem Foto an, halten sich liebevoll gegenseitig im Arm. Die Kirsche auf dem Sahnehäubchen ist aber der Titel des Pärchenschnappschusses, der offenbar am Geburtstag des TV-Sternchens geschossen wurde: "Ich liebe dich", schreibt die 27-Jährige schlicht, aber deutlich zu der Momentaufnahme und veröffentlicht damit ihre erste offizielle Liebeserklärung an Marco.

Ihre Beziehung scheint sogar schon das nächste Level erreicht zu haben: Chethrin hat bereits Marcos Eltern kennengelernt! "Ich liebe seine Mama. Ich liebe sie mehr als ihn", scherzte die Ex-Promi Big Brother-Kandidatin neulich in ihrer Insta-Story.

Instagram / chethrin_official Marco Mirwald und Chethrin Schulze im März 2019

Instagram / chethrin_official Marco Mirwald und Chethrin Schulze im Januar 2019

Instagram / chethrin_official Marco Mirwald und Chethrin Schulze im März 2019

