Endlich ist die Katze aus dem Sack und Chethrin Schulze (26) kann ihr Liebesglück mit der ganzen Welt teilen! Im November verkündete die selbst ernannte TV-Barbie stolz, dass sie wieder vergeben ist. Wer der neue Mann an ihrer Seite ist, blieb vorerst jedoch noch geheim. Erst vor vier Tagen folgte schließlich die große Überraschung: Chethrin postete den allerersten Pärchenschnappschuss mit ihrem Liebsten Marco Mirwald. Seither scheint die Blondine aus dem Strahlen gar nicht mehr herauszukommen!

So schön haben ihre Fans Chethrin schon lange nicht mehr lachen sehen! Immer wieder träumte die 26-Jährige vom großen Happy End, doch bisher wollte es mit keinem Mann so richtig klappen. Jetzt sind die Zeiten ihres Single-Daseins aber endlich beendet – was Chethrin sichtlich happy macht! "Ich schätze die kleinen Dinge im Leben total, weil aus kleinen Dingen oft Großes werden kann", schrieb die Promi Big Brother-Zweite nun zu einem Foto, das sie mit ihrem breitesten Lächeln vor einer malerischen Wintermärchen-Kulisse zeigt.

Kennengelernt hat Chetrin ihren Traummann letztendlich ganz zufällig: "Ich lag ganz alleine am Strand von Cala Ratjada, sah ihn und wusste sofort: Den will ich", erinnerte sich Chethrin an ihre erste Begegnung. Ob die beiden sich vielleicht schon bald die ewige Treue schwören werden? Was meint ihr? Stimmt ab!

Instagram / chethrin_official Marco Mirwald und Chethrin Schulze

