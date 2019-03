Wer darf weiter um den Sieg bei Deutschland sucht den Superstar kämpfen? Und für wen ist der Traum geplatzt? Heute ging es für die verbliebenen 16 Kandidaten in die letzte Recall-Runde. In Duellen mussten die Nachwuchssänger gegeneinander antreten und mit ihrer Leistung die Jury von sich überzeugen. Doch die Gruppe wurde letztendlich verkleinert: Für diese zehn Talente geht's ab nächster Woche in die großen Live-Shows!

Nach der Entscheidung in Thailand lagen Freude und Enttäuschung dicht beieinander. Für sechs Teilnehmer endete die Reise, die Verbliebenen konnten strahlen. Darunter: Jury-Mitglied Pietro Lombardis (26) Liebling Momo! Der Hamburger entlockte dem DSDS-Gewinner von 2011 sogar die eine oder andere Träne: "Für mich ist es hart, denn ich war auch mal Kandidat. Keiner hat an dich geglaubt, okay? Und ich habe an dich geglaubt, weil du es kannst!", zeigte sich Pie nach Momos Auftritt total gerührt. Ebenfalls den Recall erfolgreich hinter sich gebracht haben: Davin, Taylor, Lukas, Jonas, Nick, Angelina, Clarissa, Joana und Alicia.

Für einen Teilnehmer ging es schon vorzeitig zurück in die Heimat: Daniel wurde direkt nach seiner Darbietung von Dieter Bohlen (65) & Co. nach Hause geschickt – vernichtende Kritik inklusive. "Die Leistung kannst du bei der Versicherung als Schadensfall einreichen", fällte der Poptitan sein hartes Urteil.

