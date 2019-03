Raúl Richter (32) schwebt derzeit mit Vanessa Schmitt auf Liebes-Wolke sieben! Erst vor wenigen Wochen machten der Schauspieler und die Ex von Male-Model Nico Schwanz (41) ihre Beziehung öffentlich. Nun folgte sogar der erste gemeinsame Auftritt in der Öffentlichkeit: Bei der Präsentation eines Range Rovers in Berlin zeigten sich die beiden Turteltauben super-happy auf dem roten Teppich. In einem Interview verrät der ehemalige GZSZ-Star nun, was er an seiner hübschen Vanessa liebt!

Im Gespräch mit Gala gibt Raúl preis: "Ich mag Vanessas Natürlichkeit und Offenheit." Eine Eigenschaft gefalle ihm aber besonders gut an der Beauty. "Ich kann sie überall hin mitnehmen und ich kann sie auch einfach mal abstellen", witzelte der 32-Jährige und lachte gleichzeitig. Er meine damit, dass er das Model auch einfach mal kurz alleine lassen kann und sie das nicht störe. Vanessa nimmt es mit Humor entgegen: "Ich weiß schon, wie die Schlagzeile lautet: 'Man kann sie parken' – wie so ein Auto."

Auch die Blondine gerät über Raúl regelrecht ins Schwärmen. "Er hat so eine offene und lustige Art. Ich kann täglich über ihn und mit ihm lachen", meint die Moderatorin. Für Vanessa sei vor allem Humor das Erfolgsrezept für eine funktionierende Beziehung.

Niedermüller,Thomas/ActionPress Vanessa Schmitt bei der Premiere des Musical Aladdin

Anzeige

ActionPress Raúl Richter und Vanessa Schmitt beim Evoque x Berlin Event

Anzeige

Getty Images Raúl Richter in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de