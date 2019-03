Das Publikum von Let's Dance staunte nicht schlecht, als Oliver Pocher (41) in der heutigen Folge seine Performance ablieferte. Die zweite Show stand ganz unter dem Motto 80er Jahre, alle Paarungen wählten für ihre Auftritte Titel aus dieser Zeit. Komiker Oli und Profitänzerin Christina Luft (29) gaben zum Klassiker "Ghost Busters" einen Tango zum Besten – ein eher untypisches Lied für einen lateinamerikanischen Tanz. Die Fans waren sich uneinig, was sie von dieser Songauswahl halten sollten …

Für den Großteil passten die kultige Filmmusik und die eher strenge, gradlinige Tanzform einfach nicht zusammen. "Tango auf so einem Lied. Eine Schande. Wie soll man das ernst nehmen?", zeterte ein entsetzter Zuschauer auf Twitter, während ein weiterer kritisierte: "Generell sehe ich wenig Tango." Auch Oli und Christinas Kostüme – selbstredend angepasst an den Geister-Streifen – scheint den einen oder anderen gestört zu haben: "Tango in diesem Aufzug ist eher so mittel."

Doch nicht allen ging die ungewöhnliche Titel-Tango-Kombi gegen den Strich: "Ich ruf natürlich für dich an, lieber Oli! Weil du Leben in die lahme Bude von 'Let's Dance' bringst!" Der Spaßvogel selbst nahm das Ganze wie gewohnt mit Humor: "Ich wusste auch nicht, dass man auf 'Ghost Busters' Tango tanzen kann", scherzte der 41-Jährige und beteuerte, er freue sich schon auf den Contemporary zum 90er-Hit "La Macarena".

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Getty Images Oliver Pocher und Christina Luft

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Oliver Pocher bei "Let's Dance" 2019

Anzeige

Getty Images Lukas Rieger und Oliver Pocher bei Let’s Dance

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de