Ist ihre Beziehung gerade on oder off? Zwei Monate, nachdem sich One Direction-Hottie Zayn Malik (26) und Topmodel Gigi Hadid (23) getrennt hatten, sorgte der Sänger mit einem Tweet für Schlagzeilen. Anfang März schrieb der 26-Jährige über den Kurznachrichtendienst an seine Ex gerichtet – und komplett öffentlich – ein kleines Liebesgeständnis. Seitdem brodelt die Gerüchteküche natürlich und Fans fragen sich unentwegt: Geht da etwa wieder was zwischen den beiden?

Wie Us Weekly von einem Insider erfahren haben will, herrscht zwischen den Stars aktuell keine Funkstille. "Gigi und Zayn reden noch miteinander", offenbart die Quelle und fügt hinzu: "Sie hat natürlich noch immer Gefühle für ihn, aber er hat massive Probleme und sie weiß, dass sie nicht zusammenpassen." Und für wen das noch nicht deutlich genug war, macht es der Informant ziemlich klar: "Sie ist noch immer Single."

Nachdem im Januar die Trennung bekannt wurde, hatte eine andere Quelle dem Magazin bereits verraten, dass sich das Model wirklich "angestrengt hat, damit es funktioniert". Dennoch sei es laut einem weiteren Insider an Zayns Problemen gescheitert und an der Tatsache, dass Gigi ihr eigenes Leben vernachlässigt hatte, um dem Sänger zur Seite zu stehen.

Peter Parker / SplashNews.com Zayn Malik in New York City

Pascal Le Segretain/Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid

Getty Images Gigi Hadid auf der Pariser Fashion Week 2019

