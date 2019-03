Kommen sie einfach nicht voneinander los? Im März vergangenen Jahres hatten sich Gigi Hadid (23) und Zayn Malik (26) nach drei Jahren Liebe getrennt. Das Model und der Ex-One Direction-Hottie wagten aber nur wenige Monate später einen zweiten Versuch – seit Januar soll aber schon wieder alles aus und vorbei sein. Doch es scheint, als habe Zayn noch nicht mit Gigi abgeschlossen: Er machte ihr jetzt öffentlich eine Liebeserklärung!

Auf seinem Twitter-Account teilte Zayn die drei magischen Worte und verlinkte seine Verflossene in dem Post. "Gigi Hadid, ich liebe dich", ließ er seine eigentliche Ex-Freundin wissen. Angesichts dieser Nachricht flippten die Fans vollkommen aus und rätselten, was es mit diesem Beitrag, der mittlerweile wieder gelöscht wurde, auf sich haben könnte. Was wohl Gigi zu diesem plötzlichen Emotionsausbruch sagt? Das ehemalige Traumpaar hatte seine Trennung nie öffentlich bestätigt. Kurz nachdem die Gerüchte aufkamen, wurde die Blondine jedoch vor dem Anwesen des Sängers gesichtet – der Kontakt soll nie abgebrochen sein.

Eine Quelle vermutete im Us Weekly-Interview allerdings über die Gründe der Trennung, dass Gigi sich selbst in der Beziehung verloren habe. "Sie hat jedes Mal, wenn sie zusammen waren, ihre Freunde außer Acht gelassen. Sie konzentrierte sich die ganze Zeit und ihre ganze Energie nur auf ihn, aber das wurde einfach zu viel", erklärte der Informant.

Nicholas Hunt/Getty Images Zayn Malik bei einer Pre-GRAMMY Gala

RV/WENN.com Zayn Malik und Gigi Hadid

Getty Images Gigi Hadid, Model

