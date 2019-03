Junge oder Mädchen? Isabell Horn (35) ist seit gut zwei Jahren stolze Mama von Töchterchen Ella. Jetzt bekommt die einstige GZSZ-Schauspielerin gemeinsam mit ihrem Liebsten Jens erneut Nachwuchs und kann die Geburt ihres zweiten Babys kaum abwarten. Doch worauf darf sich das Elternpaar freuen? Bekommt Tochter Ella ein Brüderchen oder ein Schwesterchen? Isabell weiß es schon – und wird's auch ganz bald ihren Fans verraten.

Die letzte Ultraschalluntersuchung sei besonders emotional gewesen, verriet die 35-Jährige beim Milka-Oster-Event im Promiflash-Interview. "Wir sind sehr froh, dass alles gut ist. Das Baby ist gesund und munter. Wir wissen jetzt auch das Geschlecht", plauderte sie über die neuesten Entwicklungen in ihrer Schwangerschaft aus. Was genau Isabell und Jens erwarten, verriet die Autorin allerdings noch nicht: "Das werde ich erst am Sonntag bekannt geben. Da wird's ein schönes Video auf meinem Channel geben und dann darf ich's endlich verraten."

Zwischenzeitlich lief die Schwangerschaft hingegen nicht ganz so rund: Isabell hatte starke Schmerzen, Blutungen und sogar Angst, ihr Ungeborenes zu verlieren! Doch diese schwere Zeit hat die baldige Zweifach-Mutter nun endlich hinter sich. Ob sie und ihr Partner Jens einen heimlichen Wunsch hatten, was es werden sollte? "Das war uns wirklich egal. Wir sind einfach glücklich, dass das Kind gesund ist und dass es mir jetzt auch wieder besser geht", erklärte Isabell und beteuerte: "Wir hätten uns über beides gefreut, aber das, was es jetzt ist, ist ganz toll."

Facebook / Isabell Horn Jens Ackermann und Isabell Horn mit Tochter Ella

Instagram / dieisabellhorn Schwangere Isabell Horn im März 2019

Instagram / dieisabellhorn Jens Ackermann und Isabell Horn küssen, April 2018

