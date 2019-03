Schöne Überraschung für Regina Luca (30) und Kerstin Ott (37)! Die Profi-Tänzerin und die Sängerin sorgen bei Let's Dance in diesem Jahr für eine ganz besondere Premiere: Zum ersten Mal tanzen zwei Frauen miteinander – und das scheint bei den Zuschauern ziemlich gut anzukommen! Obwohl die Jury Kerstins Tanzleistung mal wieder heftig kritisierte, schickte das Publikum die beiden in die nächste Runde. Im Promiflash-Interview verriet Regina jetzt, dass sie selbst nicht damit gerechnet hat, weiterzukommen!

Von der Jury bekam das weibliche Tanzduo bisher nur magere Wertungen. In der vergangenen Show landeten Kerstin und Regina mit gerade einmal 10 Punkten sogar auf dem letzten Platz des Jury-Rankings. Von den Zuschauern bekamen sie aber offenbar unzählige Anrufe – schließlich fiel ihr Einzug in die nächste Runde letztendlich nicht einmal knapp aus. Das war selbst für Regina eine ziemliche Überraschung: "Das ist Wahnsinn. Ich war fest entschlossen, ich war wirklich sicher, dass wir im roten Licht stehen müssen. Dass wir jetzt ein zweites Mal ohne zu zittern weitergekommen sind, ist ein wahnsinniges Gefühl, also wirklich toll", verriet die 30-Jährige im Promiflash-Interview.

Doch was hat es mit dem Anrufer-Boom auf sich? Mausert sich Kerstin etwa zum Publikumsliebling? Schon vor der ersten "Let's Dance"-Folge war die "Die immer lacht"-Interpretin für viele Fans offenbar besonders spannend. Zumindest wurde kein anderer Kandidat im Vorfeld so häufig gegoogelt wie die Musikerin.

Getty Images Regina Luca und Kerstin Ott bei "Let's Dance"

Getty Images Kerstin Ott und Regina Luca im März 2019 in Köln

Getty Images "Let's Dance"-Kandidatin Kerstin Ott

