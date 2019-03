Vom Popstar zum Immobilienhai? Ed Sheeran (28) legte in den letzten Jahren eine steile Karriere hin. Im letzten Jahr gewann er sogar einen Sonderpreis der BRIT Awards für seinen internationalen Erfolg. Finanziell sollte ihm das eigentlich auch ein gutes Polster geben – doch Geld muss arbeiten, scheint sich Ed zu denken und investiert es nun. Der 28-Jährige soll im Laufe der vergangenen Jahre ganze 13 Immobilien gekauft haben!

Und nicht nur das: Auch ein Restaurant gehört ihm, berichtet The Sun. Ganze 42 Millionen Pfund (umgerechnet fast 50 Millionen Euro) soll er insgesamt dafür hingelegt haben – und das innerhalb von nur sieben Jahren. Leisten kann er es sich wohl, immerhin galt Ed letztes Jahr als bestbezahlter Musiker. Die 13 Immobilien seien alle in London, sein Restaurant befinde sich in Notting Hill. Außerdem sollen ihm noch vier weitere Häuser in Suffolk gehören, auch in Notting Hill besitze er neben dem Restaurant eine Immobilie. Ein Finanzexperte sagte der Zeitung: "Es war unglaublich klug von ihm, sein Geld in Immobilien zu stecken. Auch da er sich auf London konzentrierte, wo der Markt immer noch wächst, kann er den Mietern den Höchstpreis berechnen."

Mit "Divide", seinem dritten Studioalbum, verbuchte Ed einen Wahnsinns-Erfolg. In 20 Ländern erreichte er Platz eins in den Charts, in Großbritannien wurde es mit Zehnfach-Platin ausgezeichnet.

Getty Images Ed Sheeran bei einem Auftritt in Australien

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran bei der Berlinale 2018

Anzeige

Gareth Cattermole/Getty Images Ed Sheeran

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de